Fabiani nel post partita: «Lo stato d’animo della Lazio a seguito di episodi sgradevoli, brutti e ignobili»

Fabiani dice la sua dopo la partita vinta contro l’Empoli: il commento sulla situazione in casa della Lazio dopo gli scossoni degli ultimi giorni

Termina 0-1 la sfida tra Lazio ed Empoli valevole per il campionato di Serie A. I biancocelesti sono stati all’interno dell’occhio del ciclone per una settimana intera prima di questa partita e, a prendere parola sulla situazione è stato il ds Angelo Fabiani il quale, nel post partita, ha affermato che:

STATO D’ANIMO – «Non è per mettere il bavaglio ai nostri tesserati o tecnico, ma vengo io per esprimere lo stato d’animo della Lazio a seguito di episodi sgradevoli, brutti e ignobili.»

CALCIO – «Vorrei parlare di calcio, le autorità competenti si occuperanno di quanto accaduto. Chi ci ascolta vuole parlare di calcio e non di aule di tribunale, ma quando si oltrepassa il limite, non c’è più la decenza e si può dire tutto e il suo contrario di tutto non va più bene. Specialmente se va a discapito della società, dei tifosi e della collettività. Non si può registrare il sottoscritto in maniera fraudolenta, carpendogli chissà quale notizia della quale non sono neanche a conoscenza per farne una forma di ricatto.»

FALCONIERE – «Mi riferisco al caso del falconiere. Risponderà nelle sedi opportune di tutte quelle nefandezze che ha detto. Vive in Italia e non in Spagna. In Italia se un cittadino viene a conoscenza di un reato ha l’obbligo di andare dai carabinieri, dalla polizia o dagli organi preposti e di denunciare l’accaduto. Non è successo. Accade dopo tanti anni. Lui alla Lazio non verrà mai più a lavorare perché eticamente ha avuto un comportamento che va contro i principi della nostra società e dei nostri tifosi.»