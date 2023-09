Fabiani: «Milinkovic? Sostituirlo non è stato facile ma Kamada sta giocando bene» 

Fabiani, il dirigente biancoceleste ha parlato nel pre gara di Lazio-Atletico Madrid facendo il punto sul mercato delle aquile

Intervenuto nel pre gara di Lazio-Atletico Madrid, Fabiani ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il mercato dei biancocelesti, soffermandosi su Milinkovic

PAROLE – Abbiamo fatto investimenti importanti, c’era bisogno di mettere in organico qualche elemento in più rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo abbassato l’età media della rosa, confidiamo nel lavoro del mister per valorizzarle al massimo questi giocatori.

Milinkovic? Penso che sostituirlo non sia facile, ma ci siamo affidati a un elemento importante come Kamada e abbiamo preso anche guendouzi. Bisogna dare il modo e il tempo a questi ragazzi. I miglioramenti li stiamo vedendo di partita in partita, anche se nelle prime gare non abbiamo accolto quello che ci aspettavamo. Non bisogna dare giudizi affrettati

Rovella non era nelle migliori condizioni quando è arrivato. Stando molto tempo fermo, bisogna dargli il tempo di recuperare. Già sabato ha fatto vedere di che pasta è fatto