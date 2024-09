Fabiani risponde a Luis Alberto: «Ha la sindrome del beneficiato»

Le parole di Angelo Fabiani, ds della Lazio, in risposta a quanto detto da Luis Alberto: «Tutte idiozie, non c’è niente da commentare»

Dopo le parole di Luis Alberto alle Cronache di Spogliatoio, in cui non ha risparmiato critiche alla dirigenza della Lazio, in particolare per quanto riguarda la vicenda del suo trasferimento, il ds Angelo Fabiani ha commentato le sue parole ai giornalisti a margine del funerale dell’ex medico sociale della Roma, Aliocco. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «C’è poco da commentare, finiremo per essere uguali a talune persone che affermano delle idiozie, delle stupidaggini e delle nefandezze. In taluni di questi soggetti vige la sindrome rancorosa del beneficiato o del bonificato, per cui la chiuderei qui. La cosa che mi fa inc***are tremendamente è che alcuni soggetti possano prendere in giro in qualche maniera i tifosi, a queste cose non ci sto. Mi avveleno»