Fabiani Lazio: «Abbiamo lavorato sodo, queste deve essere la normalità»

Fabiani Lazio, le parole del direttore sportivo de biancocelesti su questo avvio di stagione: «Conta la mentalità»

Angelo Fabiani ha fatto il punto della situazione in casa Lazio in questa prima parte di stagione. Di seguito le sue parole, riportate dal Corriere dello Sport.

PAROLE – «Conta la mentalità, abbiamo tanto lavoro da fare anche in società e bisognerebbe far diventare questa la normalità. Solo in quel momento hai fatto il salto. Per gli obiettivi ha ragione il mister, ci sono tante squadre e non è il caso di guardare la classifica, dove puoi arrivare lo capisci a marzo, non prima».