Fabiani: «Contatto Douglas Luiz-Patric? Se ne sono accorti anche dallo spazio. Serve uniformità di giudizio»

Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, ha parlato così del contatto tra Douglas Luiz e Patric nel match di sabato sera tra Juve e Lazio

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel post-partita di Juve–Lazio, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato così del contatto tra Douglas Luiz e Patric:

PAROLE – «Siamo sportivi, accettiamo la sconfitta. Facciamo i complimenti alla Juventus, ma non ha bisogno di queste sviste, anche dal satellite dove c’è Samantha Cristoforetti si era visto. A questo punto c’è una zona d’ombra, sennò non si spiega. Facciamo i complimenti ai nostri ragazzi che hanno fatto una gara eccezionale, non meritavamo di perdere. Serve uniformità, questo fa male all’intero movimento calcistico. Non sono bravo a cucinare, ma so riconoscere se il cibo è buono. Pugno di Douglas Luiz a Patric? Lo sfiorano soltanto l’episodio. A Formello abbiamo una sala regia micidiale, vediamo tutto. Romagnoli l’hanno fatto vedere in tutte le salse, questo episodio no. Ne prendiamo atto. Ci rialzeremo più forti di prima».