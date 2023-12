Fabiani a Mediaset: «Parole di Sarri? È un mestierante, le pressioni sono ovunque. Sul mercato Lotito ha queste intenzioni»

Fabiani a Mediaset: «Parole di Sarri? È un mestierante, le pressioni sono ovunque. Sul mercato vi dico che Lotito non si tirerà indietro». Le parole del dirigente

Fabiani, ds della Lazio, ha parlato a Mediaset prima del match di Champions con l’Atletico.

PAROLE DI SARRI – «Io credo che tutto il mondo è paese. Le pressioni sono ovunque, in tutte le città e in tutti i club. Credo che lui abbia voluto alzare le pressioni in vista di questo match e che non ce l’avesse con nessuno in particolare. Sono giochini da mestierante che lui ogni tanto tira fuori. Partiamo dal presupposto che lo scorso anno abbiamo fatto qualcosa di straordinario meritando il secondo posto. Poi che il mister sminuisce un po’, lo fa per alzare la pressione ai propri calciatori, dobbiamo recuperare qualche punto perso in campionato perché con 6 punti che erano alla postata saremmo stati in zona champions. La partita di questa sera è delicata, ma già il fatto che si sia qualificata in anticipo è un ottimo risultato. Abbiamo giocato in coppa e abbiamo passato il turno, ma ci sono tutte le premesse per fare bene».

MERCATO – «Credo che la proprietà nella persona di Lotito abba già iniziato a gettare le base per un programma di ringiovanito della rosa, abbiamo portato gà giocatori che faranno parlare di loro alla grande. Il mercato non dorme mai, se c’è qualcosa che possa tornare utile Lotito non si tirerà indietro».