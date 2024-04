Fabiani difende Lotito dalle critiche: «L’unica colpa è che assume la responsabilità di errori altrui»

Angelo Fabiani, ds della Lazio, a difesa del presidente Lotito dopo la contestazione di ieri dell’Olimpico: le sue dichiarazioni

Dopo le recenti contestazioni dei tifosi della Lazio, così a LSR Angelo Fabiani ha difeso il presidente Claudio Lotito.

LOTITO- «Lotito? L’unica colpa che ha è che si assume sempre la paternità anche di errori altrui, e questo lo pone su un piano agli occhi della gente come quello che sbaglia. Non devo fare il difensore di nessuno, ma mi dispiace molto che questa cosa non emerge. Non mi ha mai imposto una decisione, mi ha lasciato sempre campo libero. E ho sbagliato, ma anche in quella circostanza si è preso la paternità. È una persona protettiva, ci tiene. Non entra mai in situazioni tecniche, di mercato».

