Fabiani a Sky: «Sarri è troppo ultime. Lazio arrivata seconda per suoi meriti e non per demeriti altrui». Le parole del ds biancoceleste

Fabiani, ds della Lazio, ha parlato a Sky Sport prima della partita di Champions con l’Atletico. Le sue parole.

PAROLE SARRI – «C’è sempre l’ambizione di fare meglio, è nel dna di ciascuna squadra. Io se gioco coi miei figli voglio vincere. Ci manca che la Lazio non ambia ambizioni. Lui è fin troppo umile, la Lazio ha fatto un ottimo campionato ed è arrivato secondo per merito e non per demerito degli altri».

OBIETTIVO ZONA CHAMPIONS – «Siamo agli ottavi di Champions e ai quarti di Coppa Italia, dobbiamo prestare attenzione in campionato perché abbiamo lasciato dei punti e potevamo evitare. Si sa che quando giochi su tre fonti lasci qualcosa a livello psico-fisico. Cercheremo in futuro di colmare questo divario che ci separa dalla zona Champions».