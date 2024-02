Fabiani sta con Sarri: «Impossibile che qualcuno sia contro il tecnico, vi spiego il motivo. Crisi? Si sta esagerando»

Angelo Fabiani, DS della Lazio, ha commentato la situazione relativa a Maurizio Sarri allontanando le voci di esonero

Dalle colonne de Il Messaggero, Angelo Fabiani, DS della Lazio, ha parlato così del momento della squadra di Sarri e della posizione del tecnico:

PAROLE – «Non può essere contro il tecnico, uno spogliatoio pieno di giocatori che Sarri ha valorizzato e cresciuto. Ovunque c’è qualche scontento ma non c’entra nulla con quanto è successo. Oltretutto si sta montando un caso quando siamo agli ottavi di Champions, in semifinale di Coppa Italia. Sì, ci mancano cinque punti in campionato, ma siamo noni in un gruppone in lotta per il quarto posto. Nulla è perso».