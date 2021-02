Fabian Ruiz guarito dal Covid: «Presto tornerò ad allenarmi»

Fabian Ruiz è guarito dal Coronavirus e domani svolgerà le visite mediche di routine: il comunicato del Napoli

Fabian Ruiz è guarito dal Coronavirus. Dopo 21 giorni di positività, lo spagnolo è tornato negativo ed è quindi a disposizione di Gattuso per la trasferta di Genova. Il comunicato del Napoli: «Fabian Ruiz è guarito dal Covid-19. Il centrocampista spagnolo è risultato negativo al tampone naso-faringeo molecolare e domani svolgerà le visite di routine post Covid».



Le parole del giocatore sui social: «Sono negativo. Mi hanno appena dato una grande notizia: finalmente sono risultato negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamenti. Voglio ringraziarvi per i vostri messaggi durante la quarantena, mi avete dato molta forza! Ma non dimenticate che il virus è ancora in circolazione e non bisogna abbassare la guardia!».