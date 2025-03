Fabbian Lazio, svolta nel futuro del centrocampista! Non è più indispensabile per il Bologna di Vincenzo Italiano: tutte le novità

Calciomercato.com ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Giovanni Fabbian, centrocampista che si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia del Bologna.

Stando a quanto si apprende non sarebbe più una pedina indispensabile per Vincenzo Italiano. L’Inter a quel punto potrebbe far valere una clausola di rientro per anticipare tutta la concorrenza, mercato Lazio compreso.