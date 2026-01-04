Calciomercato
Fabbian Lazio, il centrocampista si avvicina sempre di più ai biancocelesti: svelata la formula pensata da Fabiani per chiudere l’affare
Fabbian Lazio, il centrocampista è sempre più vicino alla squadra di Sarri. Si potrebbe chiudere con la formula del prestito con obbligo
Il nome di Fabbian torna a scaldare il calciomercato biancoceleste. Tra i profili monitorati dalla dirigenza capitolina, insieme a Loftus-Cheek e Samardzic, spunta ancora una volta Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 attualmente in forza al Bologna. Non si tratta di una novità assoluta: già nelle precedenti sessioni di mercato il suo nome era stato accostato alla Lazio, ma nelle ultime ore l’interesse sembra essere tornato d’attualità.
Il Bologna, che fino a qualche mese fa considerava Fabbian un elemento intoccabile del proprio progetto, avrebbe ora aperto a una possibile cessione. La valutazione del cartellino si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro, cifra importante ma non fuori portata per la Lazio, soprattutto considerando i vantaggi legati all’età del giocatore. In ottica Fabbian Lazio, infatti, il centrocampista rientra ancora nei parametri Under 23, un aspetto fondamentale per la sostenibilità economica dell’operazione: l’ingaggio non inciderebbe in maniera significativa sul bilancio del club nella prossima stagione.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la vera novità riguarderebbe la formula dell’operazione. Il presidente Claudio Lotito starebbe valutando la possibilità di impostare la trattativa su un prestito con obbligo di riscatto fissato per giugno. Una soluzione che permetterebbe alla Lazio di diluire l’investimento e, allo stesso tempo, di testare il rendimento del calciatore in un contesto tecnico diverso.
I primi contatti non sarebbero ancora avvenuti direttamente con il Bologna, ma ci sarebbero già stati dei dialoghi esplorativi con l’entourage del giocatore. Un segnale concreto che conferma come la pista Fabbian sia tutt’altro che campata in aria. I contatti con il club emiliano potrebbero arrivare già nel corso della settimana, quando il mercato entrerà nel vivo.
Va però sottolineato che Fabbian non rappresenta la primissima scelta per rinforzare il centrocampo biancoceleste. Tuttavia il suo profilo piace a Maurizio Sarri, che ne apprezza la duttilità, la capacità di inserimento e i margini di crescita. Per questo motivo il giovane centrocampista resta pienamente in orbita Lazio e potrebbe diventare un’opportunità concreta qualora si creassero le giuste condizioni economiche.
La pista Fabbian è dunque da seguire con attenzione: il mercato è appena iniziato, ma le basi per una possibile trattativa sembrano esserci tutte.
