Extra Lazio, Totti sfiora la rissa a calciotto

L’ex capitano della Roma torna a far parlare di sé: rissa sfiorata per uno scontro di gioco alla Longarina

Francesco Totti, durante la sua carriera ha avuto vari episodi burrascosi all’interno del terreno di gioco.

Il famosissimo numero dieci è tornato a far parlare di sé anche nei campi di calcio a 8, per uno scontro nella partita contro il Frosinone. Come riporta la Gazzetta dello Sport, durante un contrasto aereo, Totti ha allargato il gomito colpendo l’avversario e scatenando l’ira degli avversari che hanno lamentato un trattamento di favore nei confronti dell’ex romanista da parte del direttore di gara. Dopo attimi concitati, in campo è ritornato il sereno grazie alle scuse di Francesco.