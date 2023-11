Expo 2030 sulle maglie della Lazio, Claudio Lotito ancora in attesa del marchio finale del Comitato: tutti i dettagli

Come riporta Il Messaggero, è in ancora in stallo la situazione legata alla scritto Expo 2030 da apporre sulle maglie della Lazio.

Lotito, patron del club biancoceleste, è ancora in attesa del marchio del Comitato e al voto finale del 28 novembre mancano poco più di tre settimane.