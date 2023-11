Expo 2030, il sostegno della Lazio è in stallo. Lotito: «Il problema non riguarda noi». Il presidente fa chiarezza

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il sostegno della Lazio alla candidatura di Roma per Expo 2030 è in stallo a causa di ritardi burocratici da parte del comitato promotore di Roma 2030. Il club capitolino spera comunque di avere il via libera per il derby del 12 novembre, prima della decisione sulla sede di Expo 2030 a Parigi due settimane dopo. A tal proposito il presidente Lotito ha dichiarato le seguenti parole.

LOTITO– «Il problema non riguarda noi, ma il comitato promotore di Roma 2030 che non ha ancora dato il suo consenso finale. Senza questo nulla possiamo fare». Scrive così La Gazzetta dello Sport.