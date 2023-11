L’ex Vieri non si da pace: «Scudetto Lazio? Non mi spiego questo» 

Non si da pace Vieri, l’ex capitolino ha detto la sua su un qualcosa che non riesce a comprendere con la Lazio e la possibilità di Scudetto

A distanza di anni non riesce ancora a comprendere come la sua Lazio non sia riuscita a vincere lo scudetto. Intervenuto a Radio Serie A ecco il commento dell’ex Vieri sulla sua stagione nella Capitale 1998-1999.

SCUDETTO LAZIO – «Con la Lazio avevamo una supersquadra. Non so come abbiamo fatto a perdere lo scudetto».