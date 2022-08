Ex obiettivo Lazio, Emerson Palmieri: «West Ham grande squadra, ho accettato subito»

Emerson Palmieri, seguito a lungo dalla Lazio, ha parlato del suo trasferimento al West Ham

Nel corso di questa finestra di calciomercato, la Lazio ha seguito a lungo Emerson Palmieri come rinforzo per la fascia sinistra. Il terzino, però, si è trasferito al West Ham e ai canali ufficiali del club inglese ha commentato il suo passaggio agli Hammers.

LE PAROLE – «Sono molto felice di essere qui. È una grande sfida per me, in una grande squadra. Sono pronto. Conoscevo la storia del West Ham, una storia grande. Così quando ho saputo dell’interesse ho subito accettato. Non vedo l’ora di iniziare».