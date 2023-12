Ex Lazio, Pioli a rischio esonero? Cosa filtra sul tecnico

Ex Lazio, Stefano Pioli, tecnico del Milan, rischia il clamoroso esonero: cosa filtra sulla posizione dell’allenatore

Stefano Pioli, ex Lazio, rischia l’esonero. Queste le parole di Luca Marchetti a Sky:

«La proprietà del Milan e i tifosi imputano a Pioli i troppi infortuni avuti sin qui, infatti la posizione dell’allenatore rossonero è in questo momento in bilico, anche se fino alla partita contro il Sassuolo non dovrebbero esserci ulteriori novità. Il destino di Pioli e quindi del Milan è scritto nelle prossime gare di campionato, con l’idea di avanzare in prima squadra Ignazio Abate. Il percorso di Pioli, anche grazie a Maldini e Massara è stato produttivo e costruttivo, ma i cicli possono anche finire. In questo momento quindi, Pioli rimane al Milan ma sempre con forti dubbi e con le prossime sfide che risulteranno decisive per il suo futuro».