Ex Lazio, omaggiata la professionalità di Klose VIDEO

Un giocatore del genere lo si incontra una volta ogni cento anni. Miroslav Klose era ed è questo, un connubio tra un grande calciatore e, soprattutto, un grande uomo. Su Twitter è stata omaggiato l’ex bomber della Lazio con il ricordo che maggiormente immortala la professionalità del classe ’78 di Opole. Ecco di seguito il filmato:

Never forget the day when Miroslav Klose told the referee to cancel the goal as he scored with his hand. Pure class! 🐐 pic.twitter.com/lFlkC9l4u7

— World Cup (@FlFAWC2018) December 25, 2019