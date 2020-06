Ex Lazio, Stendardo, Sculli e Marchetti a pranzo insieme FOTO

Sculli, Stendardo e Marchetti si sono ritrovati a Genova per pranzare insieme. I tre hanno indossato la maglia della Lazio

Cosa hanno in comune Sculli, Stendardo e Marchetti? Tutti e tre hanno indossato la maglia della Lazio. L’attaccante ha vissuto momenti altalenanti in biancoceleste. Il difensore, che ha intrapreso anche la carriera da avvocato, è stato stabilmente due anni tra i capitolini per poi iniziare il valzer dei prestiti. L’estremo difensore ha passato anni felici a Roma, diventando uno degli eroi del 26 maggio, ma ora sta cercando stimoli nuovi a Genova.

I tre si sono incontrati nella città ligure insieme a Masiello condividendo momenti spensierati a pranzo. Tutto è stato documentato sul profilo Instagram di Stendardo.