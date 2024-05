Ex Lazio, Stankovic si prepara per una nuova avventura: salirà su QUELLA panchina -FOTO. Le ultime sul futuro del tecnico

Dejan Stankovic, ex centrocampista di Lazio e Inter, dopo aver allenato Sampdoria e Stella Rossa ha lasciato anche il Ferencvaros, una volta vinto il titolo in Ungheria. Adesso si prepara a iniziare una nuova avventura sulla panchina dello Spartak Mosca in Russia, come riportato dal comunicato ufficiale del club. Di seguito la nota: “Ufficiale: Deyan Stankovic è il capo allenatore dello Spartak dalla stagione 2024/25! Il mitico centrocampista e allenatore campione dei due paesi guiderà i biancorossi dalla nuova stagione. Benvenuto, Dejan! Benvenuto allo Spartak”