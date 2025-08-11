Ex Lazio, infortunio e trofeo dopo l’addio alla Serie A: Kamada trionfa ancora con il Crystal Palace

Ex Lazio, Kamada solleva un nuovo titolo con il Crystal Palace! Le ultime sull’ex trequartista biancoceleste in Inghilterra

L’ex centrocampista della Lazio, Daichi Kamada, continua a collezionare successi con la sua nuova squadra, il Crystal Palace. Dopo la vittoria della FA Cup a maggio contro il Manchester City, i londinesi hanno conquistato un altro prestigioso trofeo, la Community Shield, battendo ai rigori il Liverpool, aggiungendo così un’altra medaglia al palmares del giapponese.

Kamada, nonostante un infortunio subito all’inizio della partita, ha vissuto un momento importante in questa finale. Dopo appena 25 minuti di gioco, il centrocampista è stato costretto a uscire dal campo a causa di un problema al ginocchio che ne ha limitato la presenza in campo. Tuttavia, il Crystal Palace ha saputo reagire e vincere senza di lui, dimostrando una grande solidità di squadra.

Il contributo di Kamada, anche se ridotto in questa occasione, resta significativo per la sua stagione e il suo percorso in Inghilterra. Il centrocampista, arrivato a gennaio al Crystal Palace, si sta confermando come un elemento chiave per il club, che punta a costruire un progetto importante con giocatori giovani e di qualità.

L’esperienza di Kamada, ex giocatore biancoceleste, aggiunge valore al centrocampo della squadra di Londra, che sta vivendo un momento d’oro con due trofei conquistati in pochi mesi. Il successo in FA Cup è stato storico, visto che il Crystal Palace non vinceva un titolo importante da molti anni. La vittoria nella Community Shield contro un avversario prestigioso come il Liverpool rappresenta un’ulteriore conferma della crescita del club e del giocatore.

Il futuro di Kamada rimane positivo, anche se bisognerà valutare l’evoluzione del suo problema al ginocchio nelle prossime settimane. Intanto, il giapponese può festeggiare un’altra grande affermazione, portando con sé il ricordo del suo passato alla Lazio in Serie A e dimostrando quanto sia importante nel calcio europeo contemporaneo.