Scamacca, un passato alla Lazio, l’ex allenatore: «Aveva già tanta personalità» Le parole di De Cosmi

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex allenatore di Gianluca Scamacca nelle giovanili della Lazio, Roberto De Cosmi, ha parlato dell’attaccante

«Scamacca era giovanissimo. L’ho conosciuto anche prima perché me lo ricordo a un torneo di Roma nord. Fisicamente era già fuori portata, essendo un metro e ottanta a 12 anni. Nel finale di stagione dove avevamo bisogno di un attaccante diverso lo feci esordire. Mi ricordo che fece 2 gol contro la Viterbese in 10 minuti. È cresciuto moltissimo nelle scelte. È migliorato anche caratterialmente. Era un ragazzo esuberante e con tanta personalità, non solo per la fisicità ma anche come importanza in campo. Adesso ha ancora questa voglia ed è cresciuto caratterialmente. Mi auguro che a livello di Nazionale possa fare la differenza per noi. Mi ricordo un playoff che abbiamo perso contro la Roma in cui in campo erano tutti 1998 tranne lui che era 1999 e prese un palo sullo 0-0. E poi me lo ricordo in coppia con Pinamonti con Nicolato con l’Under 20. Lì ho cominciato a vederlo in maniera diversa. Per me quella esperienza lo ha aiutato tantissimo»