Ex biancocelesti, il retroscena su Simone Inzaghi: «Non doveva andare alla Lazio» Le parole sull’ex tecnico piacentino

Una bellissima intervista di Filippo Inzaghi ad ‘Un’altra storia’ trasmissione di Dazn con Pierluigi Pardo. Nel corso della chiacchierata si è parlato anche del fratello dell’ex attaccante, Simone Inzaghi, sul quale Pippo ha svelato un retroscena della carriera:

«Mio fratello Simone ha fatto una cosa più di me intanto: io in Champions ho fatto tante triplette, ma mai quattro gol come lui che li ha fatti contro il Marsiglia (ai tempi della Lazio, ndr.). Lui era più bravo di me tecnicamente, poi ha sempre convissuto con un problema importante alla schiena. Dopo il Piacenza non andò al Milan perché fu bocciato proprio per questo infortunio, e quindi andò alla Lazio. È stato molto ostacolato da questo problema, senza avrebbe fatto sicuramente di più»