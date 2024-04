Ex Lazio, Ravanelli: «Immobile è in difficoltà. Su Tudor vi dico questo». Le parole dell’ex attaccante dei biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Ravanelli ha parlato delle prime partite della Lazio di Tudor e del futuro di Immobile. Queste le sue parole:

PAROLE – «La Lazio da quando è arrivato Tudor ha avuto tre partite difficili e non era facile per la squadra reagire subito. Il suo modo di giocare prevede un grande pressing e bisogna essere al top della condizione per interpretare il suo calcio. Immobile è in grandi difficoltà, prestazioni figlie non solo di una condizione fisica approssimativa. Il ragazzo non è tranquillo, si nasconde dietro l’avversario, non vuole la palla. Se deve stoppare la palla ora fa fatica e lo vedo soprattutto in difficoltà a livello mentale. In questo momento il problema numero uno di Ciro è la testa. Quest’anno nella Lazio tutti gli attaccanti hanno avuto problemi, ci sono giocatore forti lì davanti ma la Lazio ha fatto molta fatica a finalizzare il gioco. È presto per giudicare il lavoro di Igor, anche se nel secondo tempo con la Roma la squadra non mi è dispiaciuta.

Immobile? Molto dipenderà da lui, sarebbe bello se chiudesse la carriera alla Lazio. Può essere il vero capitano e leader della squadra portando anche la sua esperienza, può essere un punto di riferimento per i giovani. ha ancora tutte le potenzialità a rimettersi in gioco. Quando ci sono questi momento molto dipende dalle persone che gli stanno vicino. Bisogna essere lucidi e parlare a cuore aperto con lui. Qualcuno deve dirgli la verità, e fargli capire che stando in panchina potrebbe essere una soluzione in questo finale di stagione e rimettersi in gioco il prossimo anno. Ciro in questi anni è stato determinante ma aveva vicino a lui un giocatore come Milinkovic-Savic senza il quale le sue prestazioni sono calate. Il serbo è stato fondamentale per la Lazio e e per lo stesso Immobile. Milinkovic apriva spazi e rompeva la linea avversaria».