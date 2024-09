Immobile Lazio, possibile ritorno all’Olimpico? Le parole della moglie: «Chissà, ma…» -FOTO. Le ultime

Ciro Immobile ora è un giocatore del Besiktas. Tanti i punti interrogativi e le curiosità che ha lasciato ai tifosi, qualcuno ha provato a chiedere spiegazioni partecipando a un box domande via social aperto dalla moglie Jessica. Qualcuno ha domandato se l’ex capitano della Lazio tornerà un giorno all’Olimpico per un saluto come si deve e questa è stata la replica: “Sarebbe piaciuto tanto anche a me…Dopo quello che ha dato e fatto, l’amore che ci ha messo. Chissà, mai dire mai“.