Ex Lazio, Pandev dice basta: «Stavolta sì, in estate mi ritiro»

L’ex biancoceleste Pandev ha annunciato il ritiro al termine della stagione

Goran Pandev, ex calciatore della Lazio ora al Parma in Serie B, in una intervista a Il Secolo XIX ha annunciato il ritiro a fine stagione.

RITIRO IN ESTATE – «Sì, stavolta sì. Forse ho sbagliato a continuare dopo l’Europeo ma volevo chiudere davanti ai tifosi del Genoa, al nostro pubblico, ci tenevo. Ora l’importante è che il Genoa si salvi, poi sarei felice di venire allo stadio a salutare la gente. Per Italia-Macedonia non ci sarò».