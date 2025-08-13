Ex Lazio, Mitrovic e l’addio a Milinkovic Savic e all'Arabia

Ex Lazio, Mitrovic saluta l’ex Lazio Milinkovic Savic con una buonuscita incredibile! Le ultime sull’attaccante serbo

Un caso insolito nel calciomercato internazionale: Aleksandar Mitrovic, attaccante serbo classe 1994, sta per lasciare l’Al Hilal, e non a costo zero. L’ex bomber del Fulham e della Serbia percepirà infatti 25 milioni di euro, l’intero stipendio annuale, per rescindere il contratto in anticipo.

Mitrovic era arrivato in Arabia Saudita nell’estate 2023, poco dopo il suo connazionale e amico Sergej Milinkovic-Savic, ex Lazio, accolto come un autentico colpo da star. Il serbo firmò un contratto triennale da 25 milioni a stagione, dopo aver vissuto due stagioni molto prolifiche in Premier League con il Fulham. L’arrivo in Arabia rappresentava il coronamento di un percorso di successo, con aspettative altissime sia da parte del club sia del giocatore stesso.

Tuttavia, in pochi anni la situazione è cambiata drasticamente. L’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal ha rivoluzionato la squadra, con il tecnico italiano deciso a puntare su un altro profilo in attacco. Nei giorni scorsi, la dirigenza saudita ha chiuso l’acquisto di Darwin Nunez dal Liverpool, designando l’uruguaiano come centravanti titolare. Questo ha ridotto drasticamente lo spazio per Mitrovic, relegandolo a un ruolo marginale e rendendo inevitabile la separazione.

Il nodo principale era lo stipendio del serbo: con 25 milioni annui, ogni trattativa per una cessione sarebbe stata complicata. Di conseguenza, il club ha scelto la via della rescissione consensuale, riconoscendo a Mitrovic l’intero compenso residuo del contratto. In questo modo, il centravanti serbo diventa libero di scegliere la sua prossima destinazione senza vincoli, portando con sé un ingente gruzzolo economico.

L’uscita di Mitrovic dall’Al Hilal rappresenta un caso emblematico di come stipendi astronomici possano influire sulle strategie di mercato, trasformando una cessione normale in una vera e propria operazione fuori dal comune. Il bomber serbo, pur senza scendere in campo, mantiene intatto il proprio valore economico, pronto a valutare nuove sfide in carriera con le tasche ben piene.