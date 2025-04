Ex Lazio, il Milan prova ad affondare il colpo per un ex dirigente biancoceleste: l’ultima idea di Furlani per i rossoneri

Ex Lazio, ecco su chi ha messo gli occhi Giorgio Furlani per il proprio Milan: l’ultimo nome era quello di un biancoceleste

Dopo il mancato accordo per portare all’ombra della Madonnina Fabio Paratici, il Milan si è fiondato su un altro profilo ritenuto inizialmente come il “piano B”. L’ex Lazio in questione è Igli Tare il quale, stando a quanto riportato da Sky Sport, sarebbe già stato sia contattato che incontrato da Furlani negli scorsi giorni con i quali ha parlato per oltre quattro ore.

Tale accordo dovrà ugualmente essere filtrato dall’approvazione di tutte le componenti della società. In ogni caso Furlani e Tare si sono già conosciuti e potrebbero aver trovato una base per l’intesa definitiva che porterà il dirigente in Lombardia. Altri due nomi accostati ai milanesi sono quelli di Sartori (Bologna) e quello di Tony D’Amico (Atalanta).