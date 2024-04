Ex Lazio, Maximiano ai saluti: l’Almeria può lasciare partire il portiere, soltanto dopo una stagione in Spagna

Come riportato dal portale spagnolo Cadena SER, ci sarebbero novità riguardanti l’ex portiere della Lazio, Luis Maximiano, che ha lasciato la Capitale in estate per approdare all’Almeria.

Il club spagnolo si starebbe guardando intorno, nonostante l’apporto più che buono dell’estremo difensore tra i pali. Maximiano ha un ingaggio elevato ed il club farebbe fatica a garantirlo anche l’anno prossimo. Il Siviglia guarda la situazione e potrebbe approfittarne.