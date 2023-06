Ex Lazio, Leiva pronto ad indossare di nuovo la maglia del Liverpool -FOTO. Questa volta non per scendere in campo ma per supportare la squadra di Klopp

L’ex Lazio, Lucas Leiva indosserà nuovamente la maglia del Liverpool, non per scendere in campo ma per supportare la squadra di Klopp nella tournée a Singapore.

I Reds saranno impegnati mercoledì 2 agosto contro il Bayern Monaco per il Singapore Trophy. Di seguito il post social del giocatore:

