Ex Lazio, Ledesma torna in panchina: ecco dove – FOTO

Cristian Ledesma, ex centrocampista della Lazio, ripartirà dalla panchina degli under 17 del Frosinone: l’annuncio del club

Ritorno in panchina per Cristian Ledesma. L’ex centrocampista della Lazio è stato infatti ingaggiato dal Frosinone come allenatore della squadra Under 17. Di seguito l’annuncio del club sul proprio profilo Twitter: