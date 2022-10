Kishna, l’ex Lazio torna in campo: ecco dove giocherà

L’ex Lazio Kishna torna finalmente a giocare: l’esterno offensivo firma un nuovo contratto con una squadra di Eredivisie

L’ex calciatore biancoceleste, che ha avuto numerosi problemi fisici negli ultimi anni, ha infatti firmato nuovamente con l’ADO Den Haag. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di haaglandenvoetbal.nl : «Per me è sempre un onore giocare in questo club. È diventato una parte di me. È nel mio DNA. È sempre speciale tornare in campo. Ci sono diversi motivi per cui sono tornato: ho parlato con Daryl Janmaat, con l’allenatore e anche con diversi giocatori. In estate volevo andare all’estero, ho ricevuto alcune offerte, ma non mi hanno davvero reso felice. Non volevo assolutamente lasciare l’ADO Den Haag».