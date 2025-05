Ex Lazio, Kamada alza al cielo il primo storico trofeo del Crystal Palace! Il centrocampista decisivo per tutti e 90 i minuti di gioco

Ex Lazio, grande gioia per Kamada! Il giapponese vince infatti l’FA Cup contro il Manchester City di Pep Guardiola: tutte le novità

L’ex centrocampista della Lazio Kamada è entrato di diritto nella storia del Crystal Palace. Il Club inglese ha vinto infatti il proprio primo trofeo ufficiale dopo più di 110 anni di storia anche grazie al contributo dell’ex centrocampista biancoceleste.

Il giapponese nella scorsa estate si era trasferito ai Glaziers per raggiungere il suo ex tecnico Glasner con il quale ha vinto la sfida finale contro il Manchester City di Pep Guardiola grazie ad un goal di Eze al 16′ minuto. 90 minuti in campo per l’ex capitolino che è stato premiato per la sua caparbietà in fase di interdizione. Grande prova quindi per il nipponico.