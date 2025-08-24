Ex Lazio, bruttissimo debutto per Ciro Immobile e Casale. Cosa è successo? - Lazio News 24

Ex Lazio, debutto amaro per Immobile e Casale: infortunio muscolare per entrambi

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura in Serie A 2025/2026 per due ex Lazio di spicco: Ciro Immobile e Nicolò Casale. Entrambi, ora in forza al Bologna, sono stati costretti a lasciare il campo anzitempo nel corso della gara d’esordio stagionale, a causa di problemi muscolari che destano preoccupazione.

Per Immobile, si trattava del primo match ufficiale con la maglia rossoblù dopo l’addio alla Lazio e l’inizio di una nuova avventura sotto la guida tecnica di Gasperini. L’attaccante, capitano e simbolo della Lazio per tanti anni, era tra i più attesi di questa prima giornata, ma è stato fermato da un fastidio alla coscia destra che lo ha costretto a chiedere il cambio nel secondo tempo.

Stessa sorte per Casale, altro ex Lazio, che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare analogo, vanificando una prova fino a quel momento attenta e ordinata. La sfortuna, dunque, ha colpito due volti noti del panorama biancoceleste, entrambi approdati al Bologna per rilanciarsi dopo la fine del ciclo laziale.

A confermare la natura degli stop è stato un comunicato ufficiale del Bologna, che ha così chiarito le condizioni fisiche dei due calciatori:

«Nicolò Casale e Ciro Immobile sono stati sostituiti nel corso della partita a causa di risentimenti alla coscia destra. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni».

Un aggiornamento che lascia aperta ogni ipotesi, in attesa di esami strumentali più approfonditi. Per il Bologna, perdere due potenziali titolari già alla prima giornata rappresenta una battuta d’arresto non di poco conto, soprattutto considerando l’importanza e l’esperienza di due giocatori che arrivavano con ambizioni di leadership.

Nel frattempo, l’ambiente biancoceleste osserva con attenzione e un pizzico di malinconia l’evolversi della situazione. Immobile, in particolare, è ancora molto legato alla tifoseria laziale, che gli ha dedicato parole d’affetto anche dopo la sua partenza. Il destino ha voluto che la sua nuova avventura iniziasse in salita, ma il suo spirito combattivo è noto a tutti.

Il percorso dei due ex Lazio al Bologna è appena cominciato, ma per entrambi la priorità sarà ora il recupero completo, per poter tornare protagonisti in campo il prima possibile.