Ex Lazio, Hernanes a Coverciano per il corso allenatori FIGC. I dettagli. Terminata la carriera da calciatore gli sarebbe piaciuto allenare

L’ ex Lazio Hernanes l’aveva detto che terminata la carriera da calciatore gli sarebbe piaciuto allenare. Ed eccolo, a Coverciano, al consueto corso FIGC ‘Combinato Licenze C e D’, organizzato in collaborazione dal Settore Tecnico e dall’AIC. Il brasiliano ha pubblicato un video sui suoi social a riguardo: