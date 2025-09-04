Ex Lazio, Felipe Anderson ritrova la forma al Palmeiras: da inizio difficile a protagonista assoluto. Tutti i dettagli

Il ritorno in Brasile di Felipe Anderson, talentuoso centrocampista offensivo classe 1993, non era iniziato nel migliore dei modi. Dopo anni di alti e bassi in Europa, tra Lazio, West Ham e Porto, il brasiliano ha scelto di tornare in patria per vestire la maglia del Palmeiras, rinunciando a offerte più prestigiose provenienti dal Vecchio Continente. Una decisione dettata da motivazioni familiari, ma anche da un legame profondo con i colori biancoverdi.

Il primo anno con l’Alviverde è stato tutt’altro che semplice. Felipe ha faticato ad adattarsi ai ritmi del Brasileirão e a ritrovare continuità. Le sue prestazioni altalenanti avevano sollevato dubbi tra tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, nelle ultime settimane, il numero 10 del Palmeiras sembra aver ritrovato fiducia e forma fisica, diventando un elemento chiave nello scacchiere tattico di Abel Ferreira.

Ferreira, tecnico portoghese noto per la sua gestione emotiva e tattica del gruppo, ha recentemente elogiato pubblicamente Anderson dopo la vittoria contro lo Sport Recife: “Alcuni giocatori saranno distrutti, altri si arrenderanno. E poi ci sono quelli come Felipe, che dopo essere stati distrutti, si rialzano. Per la prima volta ha ricevuto una standing ovation quasi totale. Ci è voluto un anno…”.

Il brasiliano è stato schierato titolare nelle ultime quattro gare, risultando decisivo contro il Botafogo con il gol vittoria e offrendo prestazioni convincenti contro Corinthians e Sport Recife. La sua ritrovata incisività ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi e rafforzato la fiducia dello staff tecnico.

Felipe Anderson, con la sua esperienza internazionale e il suo talento, potrebbe rivelarsi un’arma fondamentale per il Palmeiras nella corsa ai titoli nazionali e continentali. Il suo percorso dimostra come la resilienza e la pazienza possano trasformare un periodo difficile in una rinascita sportiva.