Ex Lazio, Correa apre all’Arabia: c’è una trattativa in corso. Il giocatore dell’Inter verso un club saudita

Dopo essere arrivato nell’estate del 2021, Joaquin Correa sembra sul punto di lasciare l’Inter. L’ex Lazio si è convinto ad accettare un’eventuale proposta proveniente dall’Arabia Saudita.

Come riferisce Alfredo Pedullà, adesso c’è la totale apertura dell’argentino alla meta araba. Trattativa in corso con un club, destinata ad andare in porto qualora non irrompessero altre squadre europee.