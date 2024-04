Ex Lazio, Conceicao durissimo con l’arbitro: cosa è successo. L’ex calciatore biancoceleste ha attaccato il direttore di gara nel post-partita

Nella serata di ieri, il Porto di Sergio Conceicao ha perso per 1-2 contro il Vitoria Guimaraes e l’episodio che ha fatto infuriare l’ex calciatore della Lazio è stato l’espulsione di Pepe. «C’è il coraggio di espellere Pepe, ma non ce n’è né per Di María né per Hjulmand», ha tuonato nel post-partita l’allenatore portoghese contro il direttore di gara Fabio Verissimo.