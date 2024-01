Ex Lazio, clamoroso: Eriksson potrebbe allenare quella squadra. Le ultime sull’ex tecnico capitolino

L’annuncio della malattia di Sven Goran Eriksson ha tramortito tutto il mondo del calcio, con particolare riferimento ai tifosi laziali che insieme a lui sono saliti sul tetto d’Europa quando allenava la Lazio nei primi anni 2000 e che durante la sfida contro il Lecce gli hanno voluto dedicare un bellissimo striscione.

Eriksson non ha mai nascosto la propria passione nei confronti del Liverpool e dei Reds e l’unico rammarico della sua incredibile carriera sarebbe quello di non averli mai allenati. Ecco perché, secondo quanto scrive il The Mirror, il club inglese potrebbe offrirgli in maniera simbolica questa possibilità. L’idea, sviluppatasi in queste ore, sarebbe quella di farlo sedere sulla panchina del Liverpool il prossimo marzo, in occasione dell’amichevole organizzata con l’Ajax. Un regalo speciale per completare il cammino del tecnico .