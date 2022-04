Ex Lazio, Cavanda accusa: «Non ho avuto la medaglia del 26 maggio...»

L’ex biancoceleste Cavanda è tornato sulla Coppa Italia vinta dalla Lazio il 26 maggio 2013, lanciando un’accusa

Luis Cavanda, ex calciatore della Lazio, in una intervista a Radio Incontro Olympia ha parlato della sua esperienza in biancoceleste lanciando anche un’accusa sulla vittoria della Coppa Italia del 2013.

MEDAGLIA COPPA ITALIA – «La cosa che non mi è andata giù? Non ho avuto la medaglia di Coppa Italia, non ho giocato semifinale e finale, ma me lo ricordo. Giocai l’intera gara con il Siena, ma fui messo fuori rosa successivamente. Sono stato alla Lazio dagli allievi nazionali, non mi è piaciuto il gesto».

RAPPORTO TARE-LOTITO – «Il rapporto tra i tifosi e il presidente è sempre stato un po’ difficile. Personalmente non ho mai avuto un rapporto stretto con Lotito, parlavo invece con Tare di determinate cose. Ricordo che con lui il rapporto era da uomo a uomo, ci siamo sempre detti ogni cosa sia nel bene che nel male».