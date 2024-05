Ex Lazio, Candreva fa 500 presenze in Serie A. Il post della Salernitana per omaggiare l’ex giocatore biancoceleste

Giornata speciale per l’ex Lazio, Antonio Candreva, attualmente in forza alla Salernitana, che nel match odierno contro l’Atalanta ha toccato il traguardo delle 500 presenze in Serie A.

Il club campano ha festeggiato con il giocatore, regalandogli una targa celebrativa per l’evento.