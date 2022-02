Ex Lazio, Caicedo: «Inter fantastica, i miei idoli...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Felipe, Caicedo, ex attaccante della Lazio, ha parlato della sua esperienza all’Inter e dei suoi idoli: le sue parole

Felipe Caicedo ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito dell’Inter.

IDOLI – «Sono cresciuto con Adriano e Ronaldo il Fenomeno, sono stati calciatori incredibili e sono rimasti il mio riferimento. Quando sono arrivato all’Inter è stato meraviglioso, ho un bellissimo ricordo del primo giorno qui con i miei nuovi compagni, è stato tutto perfetto, anche rivedere il Mister e il Tucu!»

CARATTERISTICHE – «Una delle mie caratteristiche è che gioco per la squadra, penso prima di tutto al gruppo, cerco di essere disponibile e di fare goal quando c’è bisogno! Mi piace giocare spalle alla porta così posso fare le sponde per i miei compagni, sviluppare la giocata e concluderla al meglio. Per me il giusto stile di vita conta tanto, è fondamentale nella carriera di un professionista. Il piatto preferito? Le Enocado di pollo (riso al cocco accompagnato con pollo e spezie). Nel tempo libero mi piace molto leggere, guardare i film e serie TV. Il viaggio che vorrei fare? In Giappone».