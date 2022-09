Ex Lazio, Caicedo esordisce con l’Abha Club – FOTO

Nuova avventura per l’ex attaccante della Lazio, Felipe Caicedo. L’esperto centravanti ha infatti esordito ieri con l’Abha Club, subentrando al minuto 72 della sfida contro l’Al-Wehda FC.

La Roshn Saudi League gli ha voluto dare il benvenuto con un bel post su Twitter:

Nice to meet you, @FelipaoCaicedo 👋

The former Man City, Lazio & Inter Milan striker made his debut for @Abhafc_english in matchweek 3 🇪🇨#RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/FKJKPBMvHR

