Ex Lazio, archiviata la seconda indagine per abusi contro Matteo Sereni

L’ex portiere della Lazio Matteo Sereni riceva finalmente una bella notizia: l’indagine contro di lui è stata archiviata

Finalmente una buona notizia per un ex giocatore della Lazio. Stiamo parlando di Matteo Sereni, che in biancoceleste ha vinto la Coppa Italia nel 2004 sotto la guida di Roberto Mancini. Da anni, l’ex portiere si trovava ad affrontare una spiacevole situazione, legata a delle accuse di presunti abusi commessi sui suoi figli.

Oggi, però, è arrivata finalmente la notizia che l’ex biancoceleste aspettava da tanto tempo. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, l’indagine contro di lui è stata archiviata dal tribunale di Cagliari. Finisce dunque un incubo per Matteo Sereni.