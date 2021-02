Un ex Lazio ancora in gol: Keità firma l’1-0 per la Samp

L’ex attaccante della Lazio Keità Balde Diao è andato a segno un’altra volta con la maglia della Sampdoria, nella sfida contro la Fiorentina

Questa sera la Lazio sarà impegnata nel big match contro l’Inter: una gara fondamentale, che potrebbe essere decisiva in ottica Champions, ma anche in ottica Scudetto. Nel frattempo, però, stanno andando in scena gli altri match della Serie A.

In una di queste partite, è andato in rete un’altra volta un ex giocatore della Lazio: si tratta di Keità Balde Diao. L’attaccante senegalese, infatti, ha messo a segno la rete dell’1-0 nello scontro di Marassi tra Sampdoria e Fiorentina. Questo è il secondo gol di fila per Keità, dopo quello siglato contro il Benevento. Al doriano, però, ha risposto Dusan Vlahovic, che ha pareggiato i conti prima della fine del primo tempo.