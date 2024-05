Ex arbitro, Bergonzi: «C’è un calcio di rigore chiaro e netto che manca in favore della Lazio». Le sue parole

Mauro Bergonzi ha parlato di Pairetto, direttore di gara di Monza Lazio. L’ex fischietto italiano, ospite alla Domenica Sportiva sulla Rai, ha sottolineato di nuovo il mancato rigore assegnato alla Lazio nel primo tempo del match. Questa la sua analisi.

PAROLE– «C’è un calcio di rigore chiaro e netto che manca in favore della Lazio. Al 27esimo del primo tempo guardate Kyriakopoulos come trattiene Immobile. Trattenuta lunga, prolungata a continua. L’arbitro a due passi fa segno di alzarsi, probabilmente non ha visto nulla. La trattenuta è clamorosa e il VAR non ha richiamato il direttore di gara ».