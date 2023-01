Evra: «La gente ora gode per la Juve, ma quando torneremo non venite a piangere». Le parole dell’ex terzino bianconero

Patrice Evra, ex terzino della Juventus, ha parlato così via social del delicatissimo momento dei bianconeri.

Le sue parole: Di chi è colpa? Non sputo su nessuno, è sempre colpa nostra. Chiedo ai dirigenti e ai giocatori solo una cosa, di rispettare questa maglia. La gente ora gode perché per tanti anni abbiamo fatto male, abbiamo mangiato tutti, nove campionati di fila. Quindi godete che siete primi in classifica ma la Vecchia Signora non muore mai. È ferita ma quando tornerà poi non venite a piangere.