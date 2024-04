Evani: «Eriksson? Ha sempre dato serenità alla squadra. Mi intristisce sapere della sua malattia». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, Alberico Evani ha ricordato il periodo alla Sampdoria ed il suo ex allenatore, passato anche per la Lazio, Sven-Göran Eriksson. Queste le sue parole:

PAROLE – «Eriksson? Sapere della sua malattia mi intristisce molto. Il mister era una persona solare, sempre positivo. Non ricordo mai una sua incazzatura. Ha sempre dato serenità alla squadra e non si arrabbiava anche quando aveva tutte le ragioni.

Vialli e Mihajlovic? Due grandi uomini. Mi ricordo che Sinisa, quando gli diagnosticarono la malattia, disse che aveva sbagliato persona perché non avrebbe vinto. Non ha mai smesso di lottare fino all’ultimo. Li sento ancora vicini. Penso sia normale, mi succede anche con mio padre. È scomparso che avevo 15 anni, non ha visto nulla di quello che ho fatto, ma l’ho sentito sempre al mio fianco».