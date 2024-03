Evacuo: «La Lazio 2001-02? L’ultima di Cragnotti. Vi racconto com’era». Le parole dell’ex giocatore

Ai microfoni di TvPlay, l’ex calciatore Felice Evacuo è tornato a parlare del suo periodo alla Lazio all’inizio degli anni 2000. Di seguito il suo pensiero.

PAROLE– «La Lazio 2001-02? Era l’ultima di Cragnotti e la rosa era composta da calciatori importantissimi e veramente forti. C’erano tantissimi allenatori attuali come Stankovic, Simeone, Inzaghi e Nesta. Da attaccante guardavo con grande attenzione Simone Inzaghi e Crespo, rubavo con gli occhi. Il ruolo del centravanti è cambiato. La punta centrale di un tempo probabilmente non c’è più. Adesso è praticamente impossibile giocare a due punte lì davanti, invece prima ci si giocava molto di più. In Serie A il capocannoniere è Lautaro che ha tutt’altre caratteristiche rispetto al centravanti vecchio stampo: ciò testimonia proprio come il calcio sia cambiato. Il mio idolo da bambino? Bobo Vieri. Poi quando ho iniziato a giocare mi ispiravo a lui in campo. La Nazionale? In attacco stiamo faticando. In questo momento l’attaccante più completo penso sia Scamacca ma io all’Europeo porterei senza dubbio Immobile. Nonostante il periodo complicato alla Lazio resta un attaccante di assoluto valore ».